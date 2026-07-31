Kantersieg! Wacker setzt Ausrufezeichen bei LigaZwa-Rückkehr

Wacker Innsbruck meldet sich mit einem Kantersieg in der ADMIRAL 2. Liga zurück. Der Aufsteiger besiegt Schwarz-Weiß Bregenz zum Saisonauftakt souverän mit 5:0.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase beginnt der Torreigen nach rund einer halben Stunde: Quirin Rackl bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbraum zur Mitte, den Florian Kopp mit dem Kopf zum 1:0 verlängert (25.).

Alle Spiele LIVE: Sichere dir jetzt dein LigaZwa-Abo 2026/27 >>>

Wacker lässt im Anschluss nicht locker und erhöht binnen weniger Minuten auf 3:0: Erst trifft Christopher Weinzierl nach Vorlage von Adrian Lechl (32.), nur fünf Minuten später erzielt Mouhamed Sy das dritte Tor.

Noch vor der Pause machen die Innsbrucker den Sack zu: Die Bregenzer können einen Angriff nur aus dem Strafraum klären, Kapitän Alexander Joppich zieht aus rund 20 Metern direkt ab und erhöht per Traumtor auf 4:0 (44.).

Wacker setzt sich mit Kantersieg an die Tabellenspitze

Nach Wiederanpfiff scheppert es beinahe erneut im Tor von Peter Aizawa, Weinzierl setzt sich stark durch, sein Abschluss bleibt aber am Bregenz-Keeper hängen (47.).

Danach lassen die Gastgeber etwas nach, Bregenz kommt dadurch zu Chancen: Lucas Dantas steigt bei einem Eckball am höchsten, setzt den Kopfball aber neben das Tor (60.). Anteo Fetahu lässt kurz darauf eine gute Möglichkeit nach schönem Spielzug liegen (68.).

Mitspielen und gewinnen: Das LAOLA1-Tippspiel zur ADMIRAL 2. Liga 2026/27 >>>

Danach nimmt der Wacker-Zug jedoch wieder Fahrt auf. Nachdem Okan Yilmaz und Rami Tekir eine Doppelchance liegen lassen, erhöht Phil Kunze nach anschließendem Eckball per Kopf auf 5:0 (73.).

In der Schlussphase haben die Vorarlberger noch die Chance auf den Ehrentreffer, Atsushi Zaizen findet bei zwei Schüssen außerhalb des Strafraums jedoch beide Male seinen Meister in Juri Kirchmayr (88., 90.).

So feiern die Innsbrucker ein erfolgreiches Comeback in der 2. Liga. Mit dem Kantersieg übernimmt der Aufsteiger auch direkt die Tabellenführung.