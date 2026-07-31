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Heißestes Duell? Die LigaZwa-Trainer haben abgestimmtFußball - ADMIRAL 2. Liga
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#LigaZwa: Welches Auswärtsspiel ist das Highlight der Saison?Fußball - ADMIRAL 2. Liga
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Distanzkracher! Bares erzielt das Tor der Saison 2025/26Hüttengaudi
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Folgt die nächste Glasner-Krönung?Europacöp
2. Liga heute im LIVE-Stream: Wacker Innsbruck - SW Bregenz
Nach vierjähriger Unterbrechung ist Wacker Innsbruck zurück im Profifußball. Der Saisonauftakt steigt zuhause gegen Bregenz. Im LIVE-Stream:
Wacker Innsbruck ist zurück im Profi-Fußball!
Nach vierjähriger Abwesenheit starten die Tiroler gegen Schwarz-Weiß Bregenz am Freitagabend in die neue Saison der ADMIRAL 2. Liga (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).
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Als Meister der Regionalliga West fixierten die Innsbrucker bereits fünf Spieltage vor Schluss den Aufstieg. Damit kehrt ein Traditionsverein nach dem Zwangsabstieg 2021 zurück.
Schwarz-Weiß Bregenz, nun von Tochigi City aus Japan unterstützt, hat reichlich umgebaut und möchte den Innsbruckern die Stirn bieten.
Mitspielen und gewinnen: Das LAOLA1-Tippspiel zur ADMIRAL 2. Liga 2026/27 >>>