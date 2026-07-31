2. Liga heute im LIVE-Stream: Wacker Innsbruck - SW Bregenz

Wacker Innsbruck ist zurück im Profi-Fußball!

Nach vierjähriger Abwesenheit starten die Tiroler gegen Schwarz-Weiß Bregenz am Freitagabend in die neue Saison der ADMIRAL 2. Liga (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

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Als Meister der Regionalliga West fixierten die Innsbrucker bereits fünf Spieltage vor Schluss den Aufstieg. Damit kehrt ein Traditionsverein nach dem Zwangsabstieg 2021 zurück.

Schwarz-Weiß Bregenz, nun von Tochigi City aus Japan unterstützt, hat reichlich umgebaut und möchte den Innsbruckern die Stirn bieten.

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2. Liga im LIVE-Stream: FC Wacker Innsbruck - Schwarz-Weiß Bregenz