SKN St. Pölten verliert Geschäftsführer

Der SKN St. Pölten und Matthias Gebauer haben sich auf ein Ende ihrer Zusammenarbeit geeinigt.

Wie der Verein am Dienstag vermeldet, zieht sich der SKN-Geschäftsführer auf eigenen Wunsch zurück. Gebauer möchte sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen.

"Die vergangenen Jahre beim SKN St. Pölten waren für mich eine intensive und zugleich sehr bereichernde Zeit", erklärt Gebauer, der mehr als vier Jahre für St. Pölten tätig war, in einer Stellungnahme des Vereins.

"Ich habe diese Aufgabe mit voller Überzeugung übernommen und stets alles für den Verein gegeben. Nun ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, mich neuen Herausforderungen zu stellen. Dem SKN St. Pölten wünsche ich von Herzen alles Gute, viel Erfolg und eine weiterhin positive Entwicklung", so Gebauer.

SKN-Präsident bedauert Abgang

SKN-Präsident Helmut Schwarzl erklärt: "Der Vorstand bedauert, dass Matthias die Entscheidung getroffen hat, den SKN zu verlassen. Er hat in den vergangenen viereinhalb Jahren ein enormes Engagement gezeigt und viele Akzente gesetzt, die in einer besonders schwierigen Phase einen maßgeblichen Beitrag zum Wohle des SKN geleistet haben."

"Persönlich habe ich die Zusammenarbeit mit Matthias sehr geschätzt, für seinen weiteren beruflichen Weg wünsche ich ihm alles Gute", sagt Schwarzl.

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