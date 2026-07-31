2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - FC Blau-Weiß Linz

Bundesliga-Absteiger FC Blau-Weiß Linz beginnt die Mission Wiederaufstieg zu Gast in Wien.

Die Linzer treffen am Freitagabend auf die Young Violets, die beste Zweitvertretung der vergangenen Saison (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

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Nach drei Jahren in der Erstklassigkeit mussten die Oberösterreicher nach einer klaren Niederlage gegen den GAK den Gang in die 2. Liga antreten. Nun soll der sofortige Wiederaufstieg gelingen.

Die Young Violets, weiterhin von Erfolgstrainer Max Uhlig trainiert, wollen nach der erfolgreichen vergangenen Saison als Aufsteiger ebenfalls positiv in die Spielzeit starten.

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2. Liga im LIVE-Stream: Young Violets - FC Blau-Weiß Linz