Young Violets Wien Young Violets Wien FAK FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL
Heute 18:30 Uhr
1 3.50
X 3.60
2 1.90
  • Spielbericht
  • Livestream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - FC Blau-Weiß Linz

Für Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz beginnt die Mission Wiederaufstieg bei den Young Violets. Im LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bundesliga-Absteiger FC Blau-Weiß Linz beginnt die Mission Wiederaufstieg zu Gast in Wien.

Die Linzer treffen am Freitagabend auf die Young Violets, die beste Zweitvertretung der vergangenen Saison (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Alle Spiele LIVE: Sichere dir jetzt dein LigaZwa-Abo 2026/27 >>>

Nach drei Jahren in der Erstklassigkeit mussten die Oberösterreicher nach einer klaren Niederlage gegen den GAK den Gang in die 2. Liga antreten. Nun soll der sofortige Wiederaufstieg gelingen.

Die Young Violets, weiterhin von Erfolgstrainer Max Uhlig trainiert, wollen nach der erfolgreichen vergangenen Saison als Aufsteiger ebenfalls positiv in die Spielzeit starten.

Mitspielen und gewinnen: Das LAOLA1-Tippspiel zur ADMIRAL 2. Liga 2026/27 >>>

2. Liga im LIVE-Stream: Young Violets - FC Blau-Weiß Linz

Mehr zum Thema

Unsere Predictions für die ADMIRAL 2. Liga mit Peter Stöger
12:20

Unsere Predictions für die ADMIRAL 2. Liga mit Peter Stöger

LAOLA1
2. Liga heute im LIVE-Stream: Wacker Innsbruck - SW Bregenz

2. Liga heute im LIVE-Stream: Wacker Innsbruck - SW Bregenz

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: ASK Voitsberg - SKU Amstetten

2. Liga heute im LIVE-Stream: ASK Voitsberg - SKU Amstetten

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: Admira Wacker - SK Rapid II

2. Liga heute im LIVE-Stream: Admira Wacker - SK Rapid II

2. Liga
Mitspielen und gewinnen: Das LAOLA1-LigaZwa-Tippspiel 2026

Mitspielen und gewinnen: Das LAOLA1-LigaZwa-Tippspiel 2026

2. Liga
St. Pölten holt Stürmer Hartwig zurück

St. Pölten holt Stürmer Hartwig zurück

2. Liga
Heißestes Duell? Die LigaZwa-Trainer haben abgestimmt

Heißestes Duell? Die LigaZwa-Trainer haben abgestimmt

2. Liga
12

Kommentare

FC Blau-Weiß Linz Young Violets Austria Wien 2. Liga Fußball