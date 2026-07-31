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2. Liga heute im LIVE-Stream: Kapfenberger SV - FC Liefering

Zum Saisonauftakt der ADMIRAL 2. Liga empfängt Kapfenberg den FC Liefering. Im LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Saisonauftakt in der ADMIRAL 2. Liga!

In der ersten Runde empfängt die Kapfenberger SV den FC Liefering am Freitagabend (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

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Während die Kapfenberger mit dem 4:1-Erfolg im Cup gegen Treibach bereits das erste Pflichtspiel in den Beinen haben, ist es für Liefering das erste Bewerbsspiel in der neuen Saison.

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2. Liga im LIVE-Stream: Kapfenberger SV - FC Liefering

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