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Folgt die nächste Glasner-Krönung?Europacöp
Heute 18:30 Uhr
NEWS
2. Liga heute im LIVE-Stream: Kapfenberger SV - FC Liefering
Zum Saisonauftakt der ADMIRAL 2. Liga empfängt Kapfenberg den FC Liefering. Im LIVE-Stream:
Saisonauftakt in der ADMIRAL 2. Liga!
In der ersten Runde empfängt die Kapfenberger SV den FC Liefering am Freitagabend (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).
Alle Spiele LIVE: Sichere dir jetzt dein LigaZwa-Abo 2026/27 >>>
Während die Kapfenberger mit dem 4:1-Erfolg im Cup gegen Treibach bereits das erste Pflichtspiel in den Beinen haben, ist es für Liefering das erste Bewerbsspiel in der neuen Saison.
Mitspielen und gewinnen: Das LAOLA1-Tippspiel zur ADMIRAL 2. Liga 2026/27 >>>