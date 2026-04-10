2. Liga heute LIVE: SKU Amstetten - SW Bregenz

Der SKU Amstetten und SW Bregenz treffen in Runde 25 der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Mostviertler sind in der Spitzengruppe und halten bei 40 Punkten. Damit haben die Niederösterreicher vier weniger als Spitzenreiter SKN St. Pölten.

Zuletzt siegten die Amstettner 1:0 beim FC Liefering. Die Vorarlberger sind in akuter Abstiegsgefahr und belegen derzeit den vorletzten Platz (15). Aktuell fehlen den Bregenzern acht Punkte, um über den roten Strich zu kommen.

Zuletzt verlor Schwarz-Weiß 1:3 gegen die Sturm Graz Amateure.