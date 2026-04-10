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Heute 20:30 Uhr
NEWS
2. Liga heute LIVE: Austria Lustenau - SKN St. Pölten
Im Spitzenspiel der 25. Runde in der ADMIRAL 2. Liga treffen Lustenau und der SKN aufeinander. LIVE-Stream:
Verfolger SC Austria Lustenau empfängt zum Spitzenspiel der Runde 25 den Tabellenführer SKN St. Pölten (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die Lustenauer sind hinter dem SKN Zweiter und halten bei 41 Punkten. Damit haben die Vorarlberger drei weniger als die Wölfe (44).
In der letzten Runde verloren die Grün-Weißen 1:3 bei den Young Violets. Anders die St. Pöltner, die mit dem 2:0-Sieg gegen Klagenfurt den vierten vollen Erfolg in Serie feierten.
Beim Topspiel sind die Niederösterreicher leichter Favorit. Mit einem Sieg kann die Tabellenführung ausgebaut werden.