Ende einer Ära! Austria Salzburg verliert nächste Klub-Legende

Bei Austria Salzburg endet im Sommer ein weiteres Kapitel Vereinsgeschichte.

Wie der Klub offiziell bekanntgibt, wird Abwehrspieler Luka Sandmayr den Verein nach insgesamt 17 Jahren verlassen. Damit verliert der Salzburger Traditionsklub erneut eine prägende Figur der vergangenen Jahre.

Mit Marinko Sorda war bereits in den vergangenen Tagen ein Abgang eines Führungsspielers vermeldet worden.

Vom Nachwuchs bis in die Kampfmannschaft

Sandmayrs Geschichte bei Austria Salzburg ist eine ganz besondere.

Bereits im Alter von neun Jahren wechselte er zum Verein und durchlief fortan sämtliche Nachwuchsteams. Der 26-Jährige war damit nicht nur Teil der sportlichen Entwicklung, sondern auch ein Gesicht des Klubs auf dem Weg nach oben, inklusive des Aufstiegs in die 2. Liga in der vergangenen Spielzeit.

Über Jahre hinweg gehörte Sandmayr zum Stammpersonal und entwickelte sich zu einer echten Identifikationsfigur für die Fans.

Verletzung bremst starke Saison

Auch in der laufenden Spielzeit spielte Sandmayr zunächst eine wichtige Rolle.

Im Herbst stand er regelmäßig in der Startelf und steuerte in elf Einsätzen insgesamt drei Torbeteiligungen bei. Eine starke Ausbeute, ehe ihn ein Innenbandriss jäh stoppte.

Seitdem fehlt der Defensivakteur verletzungsbedingt und konnte nicht mehr ins Geschehen eingreifen.

Zukunft noch offen

Wohin es Sandmayr im Sommer ziehen wird, ist derzeit noch unklar.

Für den Traditionsklub aus der Mozartstadt bedeutet der Abgang den nächsten Umbruch, für Sandmayr hingegen den Start in ein neues Kapitel seiner Karriere.