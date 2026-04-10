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Bundesliga heute: FC Red Bull Salzburg - LASK
Die Sturm Verfolger Salzburg und der LASK treffen in Runde 26 der ADMIRAL Bundesliga im direkten Duell aufeinander. LIVE-Infos:
Die Bullen empfangen an Spieltag 26 der ADMIRAL Bundesliga den LASK zum Duell zweier Verfolger (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Es ist ein direktes Duell um Platz zwei und die Champions-League-Qualifikation. Beide Teams sind punktgleich (22 Zähler) hinter Spitzenreiter SK Sturm Graz (26).
Salzburg zeigte zuletzt inkonstante Leistungen und so möchte der LASK Revanche für die letzten beiden deutlichen Niederlagen gegen den ehemaligen Serienmeister.
Junge Offensivtalente wie Moses Usor (LASK) sowie Petar Ratkov und Kerim Alajbegovic (Salzburg) stehen im Fokus. Trainer Daniel Beichler setzt auf Pressing: "Die Red Bull Arena ist unser Zuhause, wir machen es ihnen ungemütlich."
Ein packendes Match um wichtige Punkte im Rennen um den Meistertitel sowie um die europäischen Plätze wartet.