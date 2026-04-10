Ansakonferenz goes Tier List!

Eine Tier List bietet einen Überblick über verschiedene Personen oder Dinge – und erlaubt, sie anhand bestimmter Kriterien miteinander zu vergleichen und zu bewerten.

In der wohl absurdesten Tier List der Ansakonferenz-Geschichte ranken July und Harald die 15 markantesten Schnauzer der ADMIRAL Bundesliga und 2. Liga.

Die Ansakonferenz hat dafür fünf Kategorien festgelegt:

Iconic

Styler

Stabil

Interessant

Besser als nix

Stimmst du dem Ranking zu?

Hier ansehen: