Ansakonferenz
Schnauzer-Ranking: Wer hat den ikonischsten Bart?
Die Ansakonferenz bewertet die Schnauzbärte der ADMIRAL Bundesliga und 2. Liga.
Textquelle: © LAOLA1
Ansakonferenz goes Tier List!
Eine Tier List bietet einen Überblick über verschiedene Personen oder Dinge – und erlaubt, sie anhand bestimmter Kriterien miteinander zu vergleichen und zu bewerten.
In der wohl absurdesten Tier List der Ansakonferenz-Geschichte ranken July und Harald die 15 markantesten Schnauzer der ADMIRAL Bundesliga und 2. Liga.
Die Ansakonferenz hat dafür fünf Kategorien festgelegt:
Iconic
Styler
Stabil
Interessant
Besser als nix
Stimmst du dem Ranking zu?