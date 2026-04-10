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Heute 18:00 Uhr
NEWS
2. Liga heute LIVE: Austria Klagenfurt - SV Kapfenberg
An Spieltag 25 der ADMIRAL 2. Liga treffen Austria Klagenfurt und die SV Kapfenberg aufeinander. LIVE-Stream:
Der SK Austria Klagenfurt empfängt in Runde 25 der ADMIRAL 2. Liga die SV Kapfenberg (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die Kärntner, die freiwillig absteigen werden, belegen den 20. Rang und kämpfen sportlich um jeden Punkt. Zuletzt verlor Klagenfurt mit 0:2 beim Spitzenreiter SKN St. Pölten.
Die "Falken" haben nur zwei Zähler mehr als die Austria und sind damit ebenso mitten im Kampf um den Abstieg.
In der abgelaufenen Runde mussten sich die Steirer dem SK Rapid II mit 0:2 geschlagen geben. Im Kellerduell ist die KSV wohl leicht zu favorisieren.