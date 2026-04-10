2. Liga heute LIVE: SK Rapid II - FC Hertha Wels

Die jungen Hütteldorfer treffen auf den Aufsteiger aus Wels in der ADMIRAL 2. Liga Runde 25 (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Der SK Rapid II steht mit 26 Punkten auf Rang zehn und damit im Tabellenmittelfeld. Auf die rote Zone haben die Wiener sechs Zähler Vorsprung.

Zuletzt siegten die Rapidler 2:0 auswärts bei der SV Kapfenberg. Ebenso Punkte ergattern konnte der FC Hertha Wels, im Spiel gegen Mit-Aufsteiger Austria Salzburg gab es ein 0:0.

Damit halten die Oberösterreicher bei starken 24 Punkten und Platz elf.