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Heute 18:00 Uhr
NEWS
2. Liga heute LIVE: SK Rapid II - FC Hertha Wels
Die Welser gastieren in Runde 25 der ADMIRAL 2. Liga in Wien Hütteldorf bei Rapid II. LIVE-Stream:
Die jungen Hütteldorfer treffen auf den Aufsteiger aus Wels in der ADMIRAL 2. Liga Runde 25 (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Der SK Rapid II steht mit 26 Punkten auf Rang zehn und damit im Tabellenmittelfeld. Auf die rote Zone haben die Wiener sechs Zähler Vorsprung.
Zuletzt siegten die Rapidler 2:0 auswärts bei der SV Kapfenberg. Ebenso Punkte ergattern konnte der FC Hertha Wels, im Spiel gegen Mit-Aufsteiger Austria Salzburg gab es ein 0:0.
Damit halten die Oberösterreicher bei starken 24 Punkten und Platz elf.