Punkteteilung: Admira verpasst Sieg in Lustenau

In der 23. Runde der ADMIRAL 2. Liga trennt sich der SC Austria Lustenau zu Hause von der Admira Wacker mit 1:1.

Bereits von Beginn an ist das Topspiel hart umkämpft. Der erste Abschluss kommt von den Gästen, Justin Forst hämmert den Ball per Direktabnahme knapp am Tor vorbei (2.).

Forst mit der Führung

In der 14. Minute ist es wieder Justin Forst. Der Stürmer wird von Marco Schabauer mit einem präzisen Steckpass in Szene gesetzt und läuft der Lustenauer Hintermannschaft davon. Forst umkurvt Lustenau-Keeper Domenik Schierl und kann ins leere Tor einschieben.

Sacha Delaye bringt in der 32. Minute eine Flanke von halblinker Position in den Strafraum der Gäste. Die Admiraner können den Ball nicht ordentlich wegverteidigen und somit fällt das Spielgerät Mame Wade vor die Füße. Der Senegalese trifft aus kurzer Distanz zum Ausgleich.

Schierl sichert Unentschieden

Die zweite Halbzeit ist ausgeglichener als der Start der ersten Hälfte. Erst in der 55. Minute wird es erstmals gefährlich, doch Lustenau-Schlussmann Schierl kann die Doppel-Chance mit zwei sehenswerten Paraden vereiteln.

Die restlich zweite Hälfte bleibt ereignislos, bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit. Matteo Meisel kommt alleine am Fünfer zum Abschluss, schlägt aber ein Luftloch und somit bleibt es beim 1:1.

Durch das Unentschieden verändert sich tabellarisch für beide Mannschaften wenig. Austria Lustenau bleibt weiterhin Tabellenführer (41 Punkte) und Admira Wacker steht weiterhin auf Platz vier mit 39 Punkten.

Die Highlights: