SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II RAP FAC Wien FAC Wien FAC
Endstand
0:2
0:0 , 0:2
  • Lukas Gabbichler
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FAC stürmt vorübergehend an die Tabellenspitze

Die Floridsdorfer feiern in Hütteldorf den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen und ziehen vorerst an Austria Lustenau vorbei.

Textquelle: © LAOLA1
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Der FAC thront vor dem Abendspiel zwischen Austria Lustenau und Admira Wacker (20:30 Uhr im LIVE-Stream >>>) an der Tabellenspitze.

Die Floridsdorfer feiern am 23. Spieltagder ADMIRAL 2. Liga einen 2:0-Sieg bei Rapid II, es ist der dritte Erfolg aus den letzten vier Spielen. Für die Hütteldorfer setzt es nach Siegen gegen Admira und Amstetten einen Dämpfer.

Tore nach der Halbzeitpause

Im Duell zweier Wiener Klubs ist der FAC spielbestimmend, die Tore fallen nach der Halbzeitpause. Gabbichler überwindet Rapid-Goalie Orgler nach einer schönen Vorlage von Neumann mit einem überlegten Abschluss zum 1:0 (49.).

Es dauert nicht lange, bis die Bytiqi-Truppe das 2:0 nachlegt. Piskule schlenzt das Leder wundervoll und unhaltbar für Orgler ins linke Eck (63.).

Rapid II kommt nach einem Eckball durch einen direkten Schuss auf das Tor (72.) noch zu einer ordentlichen Gelegenheit, der Anschlusstreffer will den jungen Hütteldorfern jedoch nicht mehr gelingen.

Enges Rennen an der Spitze

Der FAC steht nun punktgleich mit dem SKN St. Pölten, der ein Spiel weniger bestritten hat, an der Spitze. Austria Lustenau hat bei aktuell noch zwei absolvierten Partien weniger einen Punkt Rückstand, die Admira liegt drei Zähler zurück.

Rapid II befindet sich mit 23 Zählern hingegen auf Rang elf und damit im unteren Drittel der Tabelle.

Die Highlights:

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