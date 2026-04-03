Später Ausgleich! Austria Salzburg holt Punkt gegen Schlusslicht

In der 23. Runde der ADMIRAL 2. Liga trennen sich Austria Salzburg und Schwarz-Weiß Bregenz mit 2:2.

Die Partie startet wie erwartet. Die Austria aus Salzburg hat mehr Ballbesitz, Bregenz versucht zu kontern. Die erste Gelegenheit haben dann auch die Gäste, aber Tartarotti vergibt (15.).

Nach zwei guten Offensivaktionen der Hausherren durch Sorda (21.) und Marusic (26.) gelingt den Vorarlbergern wenig später der Führungstreffer: Eder bugsiert die Kugel dabei ins eigene Tor (31.).

Am Ende der ersten Halbzeit haben beide Teams noch ihre Möglichkeiten, ein weiteres Tor gelingt in den ersten 45 Minuten aber nicht und so geht es mit einem 1:0 für Bregenz in die Kabinen.

Austria dreht in Durchgang zwei auf

Wenige Minuten nach Wiederbeginn kann das Tabellenschlusslicht sogar erhöhen. Lendambi bringt den Ball zur Mitte und Kapitän Tartarotti bezwingt Nesler-Täubl (54.).

Doch die Austria gibt sich noch nicht auf und erzielt durch Lukasser-Weitlaner den Anschlusstreffer (60.). In der Schlussphase erzielt schließlich Rieder den Ausgleich für die Hausherren (85.).

Salzburg bleibt durch den späten Punktgewinn auf Rang acht, Bregenz ist weiter das klare Schlusslicht.

Die Highlights: