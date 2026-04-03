Young Violets erkämpfen sich Punkt in Amstetten

Am 23. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga trennen sich der SKU Amstetten und die Young Violets Wien mit einem 1:1-Unentschieden.

Die Gäste dominieren zwar von Beginn an den Ballbesitz, doch die von Trainer Patrick Enengl eingestellte Mannschaft zeigt sich offensiv zunächst zielstrebiger.

Ein erster gefährlicher Vorstoß der Niederösterreicher wird jedoch wegen einer Abseitsstellung früh zurückgepfiffen (7.).

Auf der Gegenseite verbuchen die Young Violets ihren ersten Schuss auf das gegnerische Gehäuse, der vom Amstettener Schlussmann pariert wird (15.).

Peham per Elfmeter

Nach einer guten halben Stunde rückt Osman Abdi in den Mittelpunkt, als eine Situation mit ihm zu einem Strafstoß für Amstetten führt (32.). David Peham übernimmt die Verantwortung und verwandelt sicher zum 1:0 (34.).

Kurz vor dem Pausenpfiff haben die Wiener großes Pech, als ein Schuss nur das Aluminium trifft (45.), womit es mit der knappen Führung in die Kabinen geht.

Platzverweis ändert die Dynamik

Nach dem Seitenwechsel ändert sich der Charakter der Begegnung schlagartig. In der 56. Minute kassiert der Amstettener Lukas Deinhofer nach einem Foulspiel seine zweite gelbe Karte und wird folgerichtig mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Maximilian Uhligs Truppe nutzt die numerische Überlegenheit sofort und drängt auf den Ausgleich, doch Florian Wustinger scheitert mit seinem Versuch an der Latte (59.).

Trotz der Unterzahl kommen die Amstettener durch schnelles Umschaltspiel noch zu weiteren Torchancen, die jedoch vom Wiener Torhüter Stefan Blazevic souverän vereitelt werden (63., 73.).

Später Lohn für drückende Überlegenheit

Die Young Violets schnüren die Gastgeber in der Schlussphase zunehmend ein, generieren insgesamt acht Eckbälle und sehen einen weiteren Angriff nur durch eine Abseitsposition gestoppt (85.).

Der drückende Ballbesitz von Uhligs Elf zahlt sich schließlich in der Nachspielzeit aus: Valentin Toifl steigt im Strafraum am höchsten und besorgt per Kopfball den vielumjubelten 1:1-Endstand (90.).

Mit diesem Remis verpasst Enengls Team die Gelegenheit, entscheidend an das Spitzenduo der Liga, bestehend aus dem FAC Wien und dem SKN St. Pölten (beide 41 Punkte), heranzurücken.

Die Gäste nehmen nach einer engagierten Aufholjagd in Überzahl einen verdienten Punkt mit nach Hause und festigen ihre Position im oberen Mittelfeld der hart umkämpften Liga.

Die Highlights: