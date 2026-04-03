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Letzte Chance: Werde Fankommentator 2026!

Bewirb dich jetzt und sichere dir unvergessliche Erlebnisse rund um die ADMIRAL 2. Liga.

Letzte Chance: Werde Fankommentator 2026!
Textquelle: © LAOLA1
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Lass dir diese Chance nicht entgehen!

Gemeinsam mit ADMIRAL sucht LAOLA1 den nächsten Fankommentator oder die nächste Fankommentatorin für die ADMIRAL 2. Liga.

Die Bewerbungsphase geht in die finale Runde: Lade jetzt deine Hörprobe hoch und zeig, was in dir steckt (HIER ANMELDEN).

Der oder die Gewinner:in kommentiert in der Rückrunde 2025/26 gemeinsam mit LigaZwa-Kommentator Johannes Kristoferitsch ein offizielles Zweitliga-Match – live und on air.

Also: Worauf wartest du? Tritt in die Fußstapfen der bisherigen Sieger:innen Matthias Medardt, Barbara Fischer und Florian Überegger.

Zum Upload-Portal: ADMIRAL 2. Liga Fan-Kommentar

ADMIRAL belohnt dich!

Die Top 5 erhalten jeweils ein Jahresabo ihres Zweitliga-Lieblingsvereins für die Saison 2026/27.

Für die drei Finalist:innen hat ADMIRAL zusätzlich ein besonderes Zuckerl parat: Sie erhalten ein LigaZwa-Fanpackage ihres Lieblingsklubs, bestehend aus einem Trikot sowie 1x2 VIP-Tickets für ein Spiel ihrer Wahl in der Rückrunde der ADMIRAL 2. Liga.

Viel Erfolg – wir freuen uns auf dich!

Mbuyis Vorgänger: Die letzten 20 LigaZwa-Torschützenkönige

Sanel Kuljic (2004/05)
Ivica Vastic (2005/06)

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