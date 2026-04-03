Letzte Chance: Werde Fankommentator 2026!
Bewirb dich jetzt und sichere dir unvergessliche Erlebnisse rund um die ADMIRAL 2. Liga.
Lass dir diese Chance nicht entgehen!
Gemeinsam mit ADMIRAL sucht LAOLA1 den nächsten Fankommentator oder die nächste Fankommentatorin für die ADMIRAL 2. Liga.
Die Bewerbungsphase geht in die finale Runde: Lade jetzt deine Hörprobe hoch und zeig, was in dir steckt (HIER ANMELDEN).
Der oder die Gewinner:in kommentiert in der Rückrunde 2025/26 gemeinsam mit LigaZwa-Kommentator Johannes Kristoferitsch ein offizielles Zweitliga-Match – live und on air.
Also: Worauf wartest du? Tritt in die Fußstapfen der bisherigen Sieger:innen Matthias Medardt, Barbara Fischer und Florian Überegger.
Zum Upload-Portal: ADMIRAL 2. Liga Fan-Kommentar
ADMIRAL belohnt dich!
Die Top 5 erhalten jeweils ein Jahresabo ihres Zweitliga-Lieblingsvereins für die Saison 2026/27.
Für die drei Finalist:innen hat ADMIRAL zusätzlich ein besonderes Zuckerl parat: Sie erhalten ein LigaZwa-Fanpackage ihres Lieblingsklubs, bestehend aus einem Trikot sowie 1x2 VIP-Tickets für ein Spiel ihrer Wahl in der Rückrunde der ADMIRAL 2. Liga.
Viel Erfolg – wir freuen uns auf dich!