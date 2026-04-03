Last-Minute-Treffer: St. Pölten erkämpft knappen Sieg in Graz

Am 23. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga feiert der SKN St. Pölten einen knappen 1:0-Auswärtssieg beim SK Sturm II.

Die Begegnung im Solarstadion beginnt bei guten äußeren Bedingungen recht intensiv, wobei Christoph Wurms Elf zunächst die leichte Feldüberlegenheit an sich reißt und am Ende auf 54 Prozent Ballbesitz kommt.

Spielerische Höhepunkte lassen in der Anfangsphase jedoch etwas auf sich warten, bis Dennis Jastrzembski (20.) den ersten gefährlichen Schuss auf das Tor der Gäste abgibt, der allerdings pariert wird.

Wenige Highlights in der ersten Hälfte

In der Folge prägen immer wieder Unterbrechungen das Spielgeschehen, da die Heimmannschaft den Rhythmus durch zahlreiche Fouls stört.

Gegen Ende der ersten Halbzeit nimmt die Partie in den Strafräumen wieder mehr Fahrt auf: Kristjan Bendra verfehlt das Tor für Sturm gleich doppelt knapp (41., 42.), bevor auf der Gegenseite Marco Hausjell (43.) mit seinem Versuch am Grazer Schlussmann Elias Lorenz scheitert.

So geht es nach einer taktisch geprägten ersten Hälfte torlos in die Kabinen.

Sekerlioglus Truppe erhöht den Druck

Nach dem Seitenwechsel drängen beide Mannschaften zunächst auf den Führungstreffer.

Bei den Hausherren setzen Jastrzembski (56.) und Daniel Sumbu (59.) ihre Abschlüsse neben das Gehäuse, während ein starker Versuch des kurz zuvor eingewechselten Jonas Peinhart (65.) vom St. Pöltner Torhüter Christopher Knett entschärft wird.

Mit Fortdauer der zweiten Hälfte übernimmt Cem Sekerlioglus Truppe zunehmend das Kommando und baut enormen Druck auf die Grazer Defensive auf.

Winfried Amoah (72.) scheitert noch am stark reagierenden Lorenz, und auch mehrere von Nemanja Celic getretene Eckbälle bringen den Gästen vorerst keinen zählbaren Ertrag.

In der Schlussminute überschlagen sich schließlich die Ereignisse: Zunächst wird ein Schuss von Marc Stendera (90.) gehalten, doch unmittelbar im Anschluss erlöst der erst in der Schlussviertelstunde eingewechselte Ferstl die mitgereisten Fans und erzielt den viel umjubelten Siegtreffer zum 1:0.

St. Pölten punktgleich mit dem FAC

Dieser späte Auswärtserfolg hat weitreichende Konsequenzen für die Niederösterreicher.

Der SKN zieht durch diese drei Punkte mit dem aktuellen Spitzenreiter FAC gleich – beide halten nun bei 41 Zählern – und untermauert eindrucksvoll seine ernsthaften Ambitionen auf den Aufstieg in die höchste Spielklasse.

Für den SK Sturm II wird die Luft im Tabellenkeller hingegen immer dünner, da das Team weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz verweilt und dringend Punkte für den erhofften Klassenerhalt benötigt.

Die Highlights: