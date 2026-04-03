First Vienna FC First Vienna FC VIE Kapfenberger SV Kapfenberger SV KSV
Endstand
1:2
0:2 , 1:0
  • Moritz Jerabek
  • Ben Heuser
  • Moritz Berg
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Zwei Elfer pariert! Kapfenberg erwischt die Vienna eiskalt

Die Vienna bekommt im Laufe der Partie zwei Elfmeter zugesprochen und scheitert zweimal am überragenden KSV-Keeper Colic. Praktisch im Gegenzug fallen die Tore.

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der 23. Runde der ADMIRAL 2. Liga verliert der First Vienna FC zuhause gegen die Kapfenberger SV mit 1:2.

In einer ausgeglichenen Anfangsphase kommen die Hausherren durch Standards immer wieder gefährlich vor das Tor der Falken.

In der 14. Minute bekommen die Wiener nach einem Eckball einen Elfmeter zugesprochen, Bernhard Zimmermann tritt an und scheitert an KSV-Schlussmann Vinko Colic.

Nur eine Minute später bestraft Ben Heuser eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Vienna und trifft wuchtig zum 1:0 (15.).

Wieder Elfer, wieder pariert, wieder trifft Kapfenberg

In der 42. Minute bekommt die Vienna erneut einen Strafstoß zugesprochen, diesmal tritt Bernhard Luxbacher an und scheitert ebenfalls an Vinko Colic.

Wiederum nur eine Minute später erhöhen die Falken auf 2:0. Moritz Berg schließt unbedrängt nach einer Hereingabe von Marco Pranjkovic vom Elfmeterpunkt ab (43.).

Colic in der Schlussphase doch bezwungen

Auch in der zweiten Halbzeit findet die Vienna lange keinen Weg, um KSV-Tormann Colic zu bezwingen. Der Ersatzmann von Richard Strebinger hält seinen Kasten mit sehenswerten Paraden sauber.

Kurz vor Ende der Partie gelingt es der Vienna doch noch, Colic zu überwinden. Moritz Jarabek schließt von der 16er-Grenze platziert ab. Der Ball findet durch die Beine der Defensive und über den Innenpfosten den Weg ins Tor (90.+4).

Durch den Sieg steht die KSV auf dem 12. Platz und hält bei 22 Punkten. Der First Vienna FC fällt hinter Austria Salzburg zurück und ist Neunter.

Die Highlights:

Mehr zum Thema

Letzte Chance: Werde Fankommentator 2026!

Letzte Chance: Werde Fankommentator 2026!

2. Liga
2. Liga LIVE: Topspiel Austria Lustenau - Admira Wacker

2. Liga LIVE: Topspiel Austria Lustenau - Admira Wacker

2. Liga
1
Young Violets erkämpfen sich Punkt in Amstetten

Young Violets erkämpfen sich Punkt in Amstetten

2. Liga
3
Später Ausgleich! Austria Salzburg holt Punkt gegen Schlusslicht

Später Ausgleich! Austria Salzburg holt Punkt gegen Schlusslicht

2. Liga
3
Last-Minute-Treffer: St. Pölten erkämpft knappen Sieg in Graz

Last-Minute-Treffer: St. Pölten erkämpft knappen Sieg in Graz

2. Liga
FAC stürmt vorübergehend an die Tabellenspitze

FAC stürmt vorübergehend an die Tabellenspitze

2. Liga
1
Dank Doppelpack: Austria Klagenfurt schlägt Aufsteiger Wels

Dank Doppelpack: Austria Klagenfurt schlägt Aufsteiger Wels

2. Liga

Kommentare

2. Liga First Vienna FC Fussball Kapfenberger SV