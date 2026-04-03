Zwei Elfer pariert! Kapfenberg erwischt die Vienna eiskalt

In der 23. Runde der ADMIRAL 2. Liga verliert der First Vienna FC zuhause gegen die Kapfenberger SV mit 1:2.

In einer ausgeglichenen Anfangsphase kommen die Hausherren durch Standards immer wieder gefährlich vor das Tor der Falken.

In der 14. Minute bekommen die Wiener nach einem Eckball einen Elfmeter zugesprochen, Bernhard Zimmermann tritt an und scheitert an KSV-Schlussmann Vinko Colic.

Nur eine Minute später bestraft Ben Heuser eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Vienna und trifft wuchtig zum 1:0 (15.).

Wieder Elfer, wieder pariert, wieder trifft Kapfenberg

In der 42. Minute bekommt die Vienna erneut einen Strafstoß zugesprochen, diesmal tritt Bernhard Luxbacher an und scheitert ebenfalls an Vinko Colic.

Wiederum nur eine Minute später erhöhen die Falken auf 2:0. Moritz Berg schließt unbedrängt nach einer Hereingabe von Marco Pranjkovic vom Elfmeterpunkt ab (43.).

Colic in der Schlussphase doch bezwungen

Auch in der zweiten Halbzeit findet die Vienna lange keinen Weg, um KSV-Tormann Colic zu bezwingen. Der Ersatzmann von Richard Strebinger hält seinen Kasten mit sehenswerten Paraden sauber.

Kurz vor Ende der Partie gelingt es der Vienna doch noch, Colic zu überwinden. Moritz Jarabek schließt von der 16er-Grenze platziert ab. Der Ball findet durch die Beine der Defensive und über den Innenpfosten den Weg ins Tor (90.+4).

Durch den Sieg steht die KSV auf dem 12. Platz und hält bei 22 Punkten. Der First Vienna FC fällt hinter Austria Salzburg zurück und ist Neunter.

Die Highlights: