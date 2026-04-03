Dank Doppelpack: Austria Klagenfurt schlägt Aufsteiger Wels

In der 23. Runde der ADMIRAL 2. Liga unterliegt der FC Hertha Wels zu Hause Austria Klagenfurt mit 1:2.

In einem anfänglich sehr ausgeglichenen Spiel finden die Hausherren die besseren Chancen vor. Dennoch sind es die Gäste, die in Führung gehen. In der 24. Spielminute verwertet Sebastian Pschernig eine flache Hereingabe von Florian Jaritz zum 1:0.

Der doppelte Pschernig

Wenige Minuten später ist es erneut Pschernig der für die Gäste trifft. Nach einem Klagenfurter-Abschluss kann Wels-Schlussmann Kilian Schrocker den Ball nicht festhalten, Pschernig nutzt den Fehler des Schlussmannes aus und hämmert den Ball mit voller Wucht zum 2:0 in die Maschen (33.).

Anschluss der Hausherren

Auch in der zweiten Halbzeit spielt sich sehr viel Ballbesitz im Mittelfeld ab.

Der zur Halbzeit eingewechselte Michael Brugger verwertet in der 55. Spielminute eine Flanke von Sebastian Malinowski zum 1:2-Anschlusstreffer für die Hausherren.

Danach haben die Gäste eine gute Phase im Spiel und kommen immer wieder durch den eingewechselten Schoppitsch zu gefährlichen Abschluss-Möglichkeiten. Gegen Spielende bäumen sich die Hausherren noch einmal auf und wollen den Ausgleich erzielen, doch den Welsern fehlen bei den Abschlüssen die entscheidenden Zentimeter.

Trotz den Bemühungen muss sich Hertha Wels mit 1:2 geschlagen geben. Die Oberösterreicher halten weiterhin bei 23 Punkten und stehen auf dem 10. Platz. Die Klagenfurter sind auf dem 13. Platz (20 Punkte).

Die Highlights: