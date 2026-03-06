SKN St. Pölten SKN St. Pölten SKN SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II RAP
NEWS

2. Liga heute: SKN St. Pölten - SK Rapid II

An Spieltag 20 der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum Duell zwischen dem SKN St. Pölten und Rapid II. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SKN empfängt in der 20. Runde der ADMIRAL 2. Liga den SK Rapid II (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die St. Pöltner kämpfen aktuell mit der Form und mussten sich vergangenes Wochenende wieder geschlagen geben: Gegen den SKU Amstetten verloren die Wölfe daheim mit 1:3. Damit sind die Niederösterreicher derzeit nur Fünfter mit 32 Punkten - aktuell drei hinter Spitzenreiter Amstetten.

Die Jung-Rapidler sind Zwölfter und damit weiteren im unteren Tabellendrittel zu finden. Derzeit haben die Wiener 17 Punkte und damit sechs Zähler Vorsprung auf die rote Zone. Unter der Woche gab es im Nachtragsspiel ein 1:1 gegen Austria Salzburg.

