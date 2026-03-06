NEWS

2. Liga heute: SKU Amstetten - Austria Salzburg

Die Veilchen aus Salzburg gastieren an Spieltag 20 der ADMIRAL 2. Liga beim Tabellenführer aus Amstetten. LIVE-Stream:

Der Spitzenreiter der ADMIRAL 2. Liga trifft in Runde 20 daheim auf Traditionsklub Austria Salzburg (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Mostviertler sind das Team der Stunde und mit 35 Punkten Tabellenführer. Zuletzt siegten die Niederösterreicher auswärts beim SKN mit 3:1. Aus den letzten fünf Partien konnte drei Siege und zwei Remis eingefahren werden. Damit ist der SKU mit dem FAC das formstärkste Team aus den Top fünf.

Die Violetten aus Salzburg belegen mit 20 Punkten Rang neun. Unter der Woche gab es im Nachtrag gegen Rapid II ein 1:1.

