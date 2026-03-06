SC Austria Lustenau SC Austria Lustenau ALU First Vienna FC First Vienna FC VIE
Heute 18:00 Uhr
1 1.70
X 3.40
2 4.90
NEWS

2. Liga heute: Austria Lustenau - First Vienna FC

Die Vorarlberger empfangen in Runde 20 der ADMIRAL 2. Liga den First Vienna FC. LIVE-Stream:

Kommentare

Der älteste Klub Österreichs gastiert an Spieltag 20 der ADMIRAL 2. Liga beim Titelaspiranten aus Lustenau (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Vorarlberger feierten zuletzt einen 2:1-Heimsieg gegen die SV Kapfenberg und damit den dritten vollen Erfolg in Serie. Mit 34 Punkten sind die Lustenauer Dritter, nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Amstetten.

Die Döblinger, eigentlich vor Saisonbeginn als Titelmitfavorit gehandelt, bewegen sich weiter im Tabellenmittelfeld und haben bereits 15 Zähler Rückstand auf den Ersten. Am letzten Wochenende verlor die Kleer-Elf auswärts beim FC Liefering 0:1.

