2. Liga heute: FAC - Sturm Graz Amateure

Der FAC trifft in Runde 20 der ADMIRAL 2. Liga auf die jungen Grazer. LIVE-Stream:

Die Floridsdorfer empfangen in Runde 20 der ADMIRAL 2. Liga Sturm Graz II (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Wiener halten bei 32 Punkten und Platz vier in der Tabelle und sind damit bis auf drei Zähler am Spitzenreiter Amstetten dran. In der letzten Runde siegte der FAC auswärts bei Austria Salzburg mit 1:0 und feierte damit den dritten Sieg aus den letzten fünf Partien.

Anders Sturm II, das auf Platz 14 liegt und sich mitten im Abstiegskampf befindet. Derzeit haben die Steirer elf Zähler und damit fünf weniger als Klagenfurt vor ihnen. Nach zwei Unentschieden in Folge verloren die jungen Grazer zuletzt 1:2 bei der SV Kapfenberg.

