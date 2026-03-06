Ex-Sprintweltmeister für zwei Jahre gesperrt

US-Sprintstar Fred Kerley ist wegen Verstößen gegen die Meldepflicht in Zusammenhang mit Dopingtests für zwei Jahre bis August 2027 gesperrt worden. Das teilte die Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes am Freitag mit.

Kerley war 2022 Weltmeister über 100 m, bei Olympia holte er 2021 in Tokio Silber und 2024 in Paris Bronze.

Der 30-Jährige war seit August 2025 vorläufig gesperrt, nachdem er innerhalb von zwölf Monaten drei Meldepflichtverstöße begangen hatte.