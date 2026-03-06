NEWS

Ex-Sprintweltmeister für zwei Jahre gesperrt

Der Sprinter holte 2021 und 2024 Medaillen bei Olympia.

Ex-Sprintweltmeister für zwei Jahre gesperrt Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

US-Sprintstar Fred Kerley ist wegen Verstößen gegen die Meldepflicht in Zusammenhang mit Dopingtests für zwei Jahre bis August 2027 gesperrt worden. Das teilte die Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes am Freitag mit.

Kerley war 2022 Weltmeister über 100 m, bei Olympia holte er 2021 in Tokio Silber und 2024 in Paris Bronze.

Der 30-Jährige war seit August 2025 vorläufig gesperrt, nachdem er innerhalb von zwölf Monaten drei Meldepflichtverstöße begangen hatte.

Mehr zum Thema

UK Open: Zwei Österreicher vor Major-Premiere in 2026

UK Open: Zwei Österreicher vor Major-Premiere in 2026

Mehr Sport
Semifinale! Ofner gewinnt Österreicher-Duell

Semifinale! Ofner gewinnt Österreicher-Duell

Tennis - ATP
Top 200 geknackt! Schwärzler zieht ins Finale von Kigali ein

Top 200 geknackt! Schwärzler zieht ins Finale von Kigali ein

Tennis - ATP
7
ÖHB-Frauen bereit für Revanche in EM-Quali gegen Spanien

ÖHB-Frauen bereit für Revanche in EM-Quali gegen Spanien

Handball
Neumayer verpasst Halbfinal-Einzug in Griechenland

Neumayer verpasst Halbfinal-Einzug in Griechenland

Tennis - ATP
Florida: Sepp Straka zum Auftakt in Schlagdistanz

Florida: Sepp Straka zum Auftakt in Schlagdistanz

Golf
Zweite Runde! Lilli Tagger siegt zum Auftakt in Indian Wells

Zweite Runde! Lilli Tagger siegt zum Auftakt in Indian Wells

Tennis - WTA
24

Kommentare

Leichtathletik Fred Kerley Sport-Mix Mehr Sport Leichtathletik-WM 2023