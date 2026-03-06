FC Liefering FC Liefering FCL
Schwarz Weiss Bregenz Schwarz Weiss Bregenz SWB
Heute 18:00 Uhr
1 2.00
X 3.70
2 3.20
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute: FC Liefering - SW Bregenz

In Runde 20 der ADMIRAL 2. Liga treffen die Jung-Bullen und SW Bregenz aufeinander. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 20. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga möchte Liefering daheim gegen SW Bregenz einen Heimsieg einfahren (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Lieferinger sind Tabellen-Siebenter und damit im gesicherten Mittelfeld unterwegs. Zuletzt feierten die Jung-Bullen einen 1:0-Heimsieg gegen die Vienna. Dies war sogleich der zweite volle Erfolg in Serie. Damit hält der FC Liefering bei 25 Punkten.

Anders SW Bregenz, das im Vergleich zu den Lieferingern massiven Druck verspürt. Mit erst elf Punkten sind die Vorarlberger auf Rang 15 und damit sportlich Letzter (Stripfing auf Platz 16). Am vergangenen Spieltag remisierten die Schwarz-Weißen daheim mit Austria Klagenfurt 1:1.

Mehr zum Thema

2. Liga heute: SKU Amstetten - Austria Salzburg

2. Liga heute: SKU Amstetten - Austria Salzburg

2. Liga
2. Liga heute: SKN St. Pölten - SK Rapid II

2. Liga heute: SKN St. Pölten - SK Rapid II

2. Liga
2. Liga heute: FAC - Sturm Graz Amateure

2. Liga heute: FAC - Sturm Graz Amateure

2. Liga
2. Liga heute: Austria Lustenau - First Vienna FC

2. Liga heute: Austria Lustenau - First Vienna FC

2. Liga
Gratis-Eintritt! Austria Wien verlegt Young-Violets-Match

Gratis-Eintritt! Austria Wien verlegt Young-Violets-Match

2. Liga
16
Hütter im Hundertstel-Pech: "Mini-Fehler" zu viel fürs Podest

Hütter im Hundertstel-Pech: "Mini-Fehler" zu viel fürs Podest

Ski Alpin
Neumayer verpasst Halbfinal-Einzug in Griechenland

Neumayer verpasst Halbfinal-Einzug in Griechenland

Tennis - ATP

Kommentare

2. Liga SW Bregenz FC Liefering Fussball