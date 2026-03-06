Am 20. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga möchte Liefering daheim gegen SW Bregenz einen Heimsieg einfahren (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Lieferinger sind Tabellen-Siebenter und damit im gesicherten Mittelfeld unterwegs. Zuletzt feierten die Jung-Bullen einen 1:0-Heimsieg gegen die Vienna. Dies war sogleich der zweite volle Erfolg in Serie. Damit hält der FC Liefering bei 25 Punkten.

Anders SW Bregenz, das im Vergleich zu den Lieferingern massiven Druck verspürt. Mit erst elf Punkten sind die Vorarlberger auf Rang 15 und damit sportlich Letzter (Stripfing auf Platz 16). Am vergangenen Spieltag remisierten die Schwarz-Weißen daheim mit Austria Klagenfurt 1:1.