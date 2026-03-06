Pre-Playoffs: Linz scheitert, Caps müssen ins Entscheidungsspiel

Die Regular Season der win2day ICE Hockey League ist abgeschlossen, und auch ein weiteres Team schafft fix den Sprung in die Playoffs: Der VSV kann sich das Ticket gegen die Black Wings Linz sichern. Die Vienna Capitals müssen hingegen nach einem guten Start im Hinspiel doch in ein Entscheidungsspiel.

In den Pre-Playoffs setzt sich der Villacher SV letztlich klar gegen die Black Wings Linz durch. Nach dem hart erkämpften 2:1-Sieg in der Overtime im Hinspiel legen die Kärntner im Rückspiel eindrucksvoll nach und feiern einen deutlichen 5:1-Auswärtserfolg. Damit sichert sich der VSV souverän sein Ticket für die nächste Runde.

Caps müssen ins Entscheidungsspiel

Die Vienna Capitals starten stark in die Pre-Playoffs und schlagen Fehervar AV19 zum Auftakt deutlich mit 5:1. Im Rückspiel folgt jedoch ein herber Rückschlag: Die Caps kassieren ein klares 3:7 und lassen damit den ersten Matchball ungenutzt.

Nun kommt es zum ultimativen Showdown. Wien und Fehervar treffen im entscheidenden dritten Duell aufeinander und kämpfen um das letzte freie Playoff-Ticket.

