Black Wings Linz Black Wings Linz BWL
EC iDM Wärmepumpen VSV EC iDM Wärmepumpen VSV VSV
Endstand
1:5
1:1 , 0:2 , 0:2
  • Luka Maver
  • Joël Teasdale
  • Brett Budgell
  • Elias Jeronimo Wallenta
  • Joël Teasdale
  • Adam Helewka
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Pre-Playoffs: Linz scheitert, Caps müssen ins Entscheidungsspiel

Die Caps müssen gegen Fehervar AV19 ins entscheidende dritte Spiel. Die Black Wings scheitern zuhause kläglich am VSV, der nun für die Playoffs fix qualifiziert ist.

Pre-Playoffs: Linz scheitert, Caps müssen ins Entscheidungsspiel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Regular Season der win2day ICE Hockey League ist abgeschlossen, und auch ein weiteres Team schafft fix den Sprung in die Playoffs: Der VSV kann sich das Ticket gegen die Black Wings Linz sichern. Die Vienna Capitals müssen hingegen nach einem guten Start im Hinspiel doch in ein Entscheidungsspiel.

In den Pre-Playoffs setzt sich der Villacher SV letztlich klar gegen die Black Wings Linz durch. Nach dem hart erkämpften 2:1-Sieg in der Overtime im Hinspiel legen die Kärntner im Rückspiel eindrucksvoll nach und feiern einen deutlichen 5:1-Auswärtserfolg. Damit sichert sich der VSV souverän sein Ticket für die nächste Runde.

Caps müssen ins Entscheidungsspiel

Die Vienna Capitals starten stark in die Pre-Playoffs und schlagen Fehervar AV19 zum Auftakt deutlich mit 5:1. Im Rückspiel folgt jedoch ein herber Rückschlag: Die Caps kassieren ein klares 3:7 und lassen damit den ersten Matchball ungenutzt.

Nun kommt es zum ultimativen Showdown. Wien und Fehervar treffen im entscheidenden dritten Duell aufeinander und kämpfen um das letzte freie Playoff-Ticket.

Diese Mannschaften stehen in den Playoffs>>>

Mehr zum Thema

ICE LIVE: Pre-Playoffs mit Black Wings-VSV und Caps-Fehervar

ICE LIVE: Pre-Playoffs mit Black Wings-VSV und Caps-Fehervar

ICE Hockey League
Das ICE-Pickrecht erklärt: Faktoren, Prozedere und Historie

Das ICE-Pickrecht erklärt: Faktoren, Prozedere und Historie

ICE Hockey League
ICE LIVE: Pre-Playoff-Konferenz mit VSV - Black Wings

ICE LIVE: Pre-Playoff-Konferenz mit VSV - Black Wings

ICE Hockey League
1
Zwei Jahre nach Trennung: Ex-ICE-MVP ist zurück in Innsbruck

Zwei Jahre nach Trennung: Ex-ICE-MVP ist zurück in Innsbruck

ICE Hockey League
Endlich wieder Playoff-Eishockey: "Einfach geil!"

Endlich wieder Playoff-Eishockey: "Einfach geil!"

ICE Hockey League
1
Vienna Capitals: "Daran sind wir in dieser Saison nicht gewöhnt"

Vienna Capitals: "Daran sind wir in dieser Saison nicht gewöhnt"

ICE Hockey League
7
Overtime-Krimi! Hancock-Doppelpack lässt den VSV jubeln

Overtime-Krimi! Hancock-Doppelpack lässt den VSV jubeln

ICE Hockey League
4

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey VSV Vienna Capitals Black Wings Linz Fehervar AV19