-
Luka Maver
-
Joël Teasdale
-
Brett Budgell
-
Elias Jeronimo Wallenta
-
Joël Teasdale
-
Adam Helewka
Pre-Playoffs: Linz scheitert, Caps müssen ins Entscheidungsspiel
Die Caps müssen gegen Fehervar AV19 ins entscheidende dritte Spiel. Die Black Wings scheitern zuhause kläglich am VSV, der nun für die Playoffs fix qualifiziert ist.
Die Regular Season der win2day ICE Hockey League ist abgeschlossen, und auch ein weiteres Team schafft fix den Sprung in die Playoffs: Der VSV kann sich das Ticket gegen die Black Wings Linz sichern. Die Vienna Capitals müssen hingegen nach einem guten Start im Hinspiel doch in ein Entscheidungsspiel.
In den Pre-Playoffs setzt sich der Villacher SV letztlich klar gegen die Black Wings Linz durch. Nach dem hart erkämpften 2:1-Sieg in der Overtime im Hinspiel legen die Kärntner im Rückspiel eindrucksvoll nach und feiern einen deutlichen 5:1-Auswärtserfolg. Damit sichert sich der VSV souverän sein Ticket für die nächste Runde.
Caps müssen ins Entscheidungsspiel
Die Vienna Capitals starten stark in die Pre-Playoffs und schlagen Fehervar AV19 zum Auftakt deutlich mit 5:1. Im Rückspiel folgt jedoch ein herber Rückschlag: Die Caps kassieren ein klares 3:7 und lassen damit den ersten Matchball ungenutzt.
Nun kommt es zum ultimativen Showdown. Wien und Fehervar treffen im entscheidenden dritten Duell aufeinander und kämpfen um das letzte freie Playoff-Ticket.