2. Liga im LIVE-Stream: Die Konferenz der 20. Runde

Unter anderem trifft Tabellenführer Amstetten auf Austria Salzburg. Diese fünf Partien stehen um 18:00 Uhr am Programm - LIVE-Konferenz:

Mit Spannung werden die fünf Partien der 20. Runde der ADMIRAL 2. Liga um 18:00 Uhr erwartet. Im Einsatz ist unter anderem der Tabellenführer und einige Verfolger:

Austria Lustenau - First Vienna (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)

FC Liefering - SW Bregenz (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)

FAC - Sturm Graz II (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)

SKN St. Pölten - SK Rapid II (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)

SKU Amstetten - Austria Salzburg (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)

Die Konferenz im LIVE-Ticker:

