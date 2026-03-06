-
NEWS
2. Liga im LIVE-Stream: Die Konferenz der 20. Runde
Unter anderem trifft Tabellenführer Amstetten auf Austria Salzburg. Diese fünf Partien stehen um 18:00 Uhr am Programm - LIVE-Konferenz:
Mit Spannung werden die fünf Partien der 20. Runde der ADMIRAL 2. Liga um 18:00 Uhr erwartet. Im Einsatz ist unter anderem der Tabellenführer und einige Verfolger:
Austria Lustenau - First Vienna (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)
FC Liefering - SW Bregenz (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)
FAC - Sturm Graz II (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)
SKN St. Pölten - SK Rapid II (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)
SKU Amstetten - Austria Salzburg (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)