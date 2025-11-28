Die SV Kapfenberg und die Young Violets treffen an Spieltag 15 der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Obwohl nur vier Tabellenplätze die Teams trennen, sind die Vorzeichen unterschiedlich: Die Young Violets (Platz 7) reisen mit vier Niederlagen in Folge und nur einem Sieg aus den letzten fünf Partien an.

Die Kapfenberger SV (Platz 11) unter Vladimir Petrovic zeigte sich zuletzt stabiler, mit zwei Unentschieden und einem Sieg aus den letzten fünf Spielen. Ein Heimsieg wäre wichtig, um sich von den unteren Rängen abzusetzen.

Im Fokus steht das Torjäger-Duell: Luca Hassler ist mit sieben Saisontoren und drei Vorlagen der Leistungsträger der Falken. Bei den Young Violets führt der erfahrene Philipp Hosiner mit ebenfalls sieben Treffern.