Schalke stürmt an die Spitze, Pichler trifft bei Hannover-Sieg

Wechsel an der Tabellenspitze der 2. Deutschen Bundesliga!

Der FC Schalke 04 unter Trainer Miron Muslic gewinnt vor 62.077 Fans in Gelsenkirchen mit 2:1 gegen Spitzenreiter SC Paderborn und schnappt sich damit Platz eins.

Laurin Curda bringt die Gäste in der 38. Minute in Führung. Doch Schalke schlägt durch Kenan Karaman zurück und gleicht in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus (45.+3).

Bryan Lasme erzielt nach langer Verletzungspause in der 86. Minute das Siegtor. Die "Knappen" nähren damit ihre Aufstiegsträume und stürzen den bisherigen Spitzenreiter Paderborn vom Thron.

Hannover jubelt dank Joker-Doppelpack

Auch Hannover 96 jubelt über einen klaren Erfolg. Die Niedersachsen setzen sich mit 3:0 gegen den Karlsruher SC durch und befinden sich jetzt direkt hinter Paderborn auf Rang drei (27 Punkte).

Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgen die Joker für den Sieg der Hannoveraner. Chakroun trifft zunächst in der 70. Minute zum 1:0.

Nur zwei Minuten später erhöht der Salzburger Benedikt Pichler, der gerade einmal vier Minuten auf dem Platz steht, auf 2:0. Bundu sorgt in der 77. Minute für den Endstand und sein erstes Tor im 96-Trikot.