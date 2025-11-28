-
ADMIRAL Hüttengaudi: Marco Schabauer erzielt das Tor der 14. RundeHüttengaudi
-
Über 4.000 Zuschauer beim Duell der Austrias I #Zwarakonferenz (EP129)Zwarakonferenz
-
David Peham: Der gnadenloseste Stürmer in #LigaZwa?Zwarakonferenz
-
Highlights: Stendera-Traumtor bei wichtigem SKN-SiegFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
SKN St. Pölten - Kapfenberger SVFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Violets zwingen SW Bregenz in die KnieFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Young Violets Wien - Schwarz Weiss BregenzFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Wels lässt Sturm II keine ChanceFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Sturm Graz II - FC Hertha WelsFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Klagenfurt stolpert über Peham-DoppelpackFußball - ADMIRAL 2. Liga
NEWS
2. Liga im LIVE-Stream: Die Spiele der 15. Runde
Tabellenführer St. Pölten gastiert in Wels, Lustenau muss bei Amstetten ran und Austria Klagenfurt gastiert beim FC Liefering. LIVE-Konferenz:
In Runde 15 der ADMIRAL 2. Liga finden am Freitag (18:00 Uhr) gleich mehrere spannende Spiele statt. Unter anderem ist Tabellenführer St. Pölten in Wels gefordert:
Bei LAOLA1 könnt ihr alle Spiele im LIVE-Stream verfolgen:
FC Liefering - SK Austria Klagenfurt (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)
FC Hertha Wels - SKN St. Pölten (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)
Kapfenberger SV - Young Violets Austria Wien (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)
SKU Amstetten - SC Austria Lustenau (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)