2. Liga im LIVE-Stream: Die Spiele der 15. Runde

Tabellenführer St. Pölten gastiert in Wels, Lustenau muss bei Amstetten ran und Austria Klagenfurt gastiert beim FC Liefering. LIVE-Konferenz:

In Runde 15 der ADMIRAL 2. Liga finden am Freitag (18:00 Uhr) gleich mehrere spannende Spiele statt. Unter anderem ist Tabellenführer St. Pölten in Wels gefordert:

Bei LAOLA1 könnt ihr alle Spiele im LIVE-Stream verfolgen:

