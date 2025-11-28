FC Hertha Wels FC Hertha Wels FCH SKN St. Pölten SKN St. Pölten SKN
2. Liga LIVE: FC Hertha Wels - SKN St. Pölten

Die Wölfe gastieren an Spieltag 15 der ADMIRAL 2. Liga beim Aufsteiger aus Wels. LIVE-Stream:

Am 15 Spieltag der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Hertha Wels und dem SKN St. Pölten (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Am Freitag trifft Wels (12. Platz) auf Spitzenreiter SKN St. Pölten. Die Welser wollen die offene Rechnung aus dem ÖFB-Cup begleichen, wo sie ein packendes 2:2 erreichten und die Sensation nur knapp verpassten.

St. Pölten führt die Tabelle mit 28 Punkten an, zeigte aber zuletzt Inkonstanz mit drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Der FC Hertha Wels, heimstark und um jeden Punkt im Mittelfeld kämpfend, wittert seine Chance.

Im Fokus steht das Torjäger-Duell: Albin Gashi (Hertha Wels) mit acht Toren fordert Marco Hausjell (St. Pölten) mit zehn Treffern, unterstützt von Marc Stendera (sieben Tore, zwei Vorlagen).

Für St. Pölten ist es ein wichtiger Test für Konstanz und Aufstiegsambitionen, für Wels die Chance, ein Ausrufezeichen zu setzen.

