KAC feiert souveränen Sieg gegen Pioneers

Der KAC kann in der 24. Runde der win2day ICE Hockey League einen souveränen 6:2-Sieg gegen die Pioneers Vorarlberg feiern.

Die Pioneers setzen die ersten Akzente und gehen in der 11. Minute auch durch Cole Gallant in Führung. Doch die Antwort des KACs lässt nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später erzielt David Waschnig den Ausgleich (12.).

Danach übernehmen die Klagenfurter das Spielgeschehen. Clemens Unterweger zieht in der 14. Minute ab und über die Schulter eines Vorarlberer Verteidigers springt der Puck ins Netz.

KAC macht alles klar

Im zweiten Drittel können die Pioneers zunächst durch Woger ausgleichen (23.). Doch From bringt den KAC in der 37. Minute wieder in Führung.

Kurz vor Ende des mittleren Drittels kann van Ee die Führung für die Kärntner noch weiter ausbauen (40.). Der Treffer wird zwar lange, aufgrund eines möglichen Fouls, überprüft, aber das Schiedsrichterteam lässt das Tor zählen.

Zu Beginn des letzten Drittels trifft Waschnig erneut (41.). Kempe stellt in der 48. Minute dann den 6:2-Endstand her. In der Tabelle springen die Kärtner auf Platz vier. Die Pioneers bleiben Tabellenletzter.

Fehervar dominiert Ungarn-Duell

Unterdessen feiert Fehervar AV 19 einen klaren 6:1-Sieg über FTC Telekom.

Fehervar geht bereits in der 5. Minute durch einen Treffer von Anze Kuralt in Führung. Genau zehn Minuten später trifft Kuralt erneut (10.). Janos Hari sorgt noch im ersten Drittel durch seinen Treffer für den 3:0-Zwischenstand.

Im zweiten Drittel kann Fehervar dann durch Justin Richards (23.) und Balazs Varga (40.) weiter erhöhen. Hari erzielt dann in der 56. Minute seinen zweiten Treffer. Toth gelingt kurz vor Ende der Partie noch das Ehrentor für Budapest (59.).