Der FC Liefering trifft an Spieltag 15 der ADMIRAL 2. Liga auf Austria Klagenfurt (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Ein Duell der Gegensätze: Liefering, die Talenteschmiede von Red Bull Salzburg, setzt auf jugendliche Spielfreude. Klagenfurt, ein Traditionsverein, kämpft gegen den Abwärtstrend.

Liefering (6. Platz, 18 Punkte) zeigt unter Trainer Daniel Beichler eine solide Saison. Spieler wie Aboubacar Camara (sechs Tore, zwei Vorlagen) und Oliver Lukic (vier Vorlagen) prägen den Offensivfußball.

Klagenfurt (10. Platz, 14 Punkte) ist seit fünf Spielen sieglos und kämpft mit offensiven Problemen. Bartol Barisic (sechs Tore) ist der Hoffnungsträger. Den Kärntnern wurden zudem drei Punkte abgezogen.

Ein Sieg wäre für die Moral und die Tabelle essenziell.