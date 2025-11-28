-
NEWS
2. Liga LIVE: SKU Amstetten - Austria Lustenau
An Spieltag 15 der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum Duell zwischen Amstetten und Lustenau. LIVE-Stream:
Der SKU Amstetten empfängt in der 15. Runde der ADMIRAL 2. Liga die Austria aus Lustenau zum Spitzenspiel (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Der Tabellenvierte aus Amstetten (24 Punkte) und der Dritte Austria Lustenau (25 Punkte) treffen im Ertl Glas-Stadion aufeinander. Nur ein Zähler trennt die Teams, der Sieger kann sich an der Spitze festsetzen oder den Vorsprung ausbauen.
Amstetten ist seit fünf Partien ungeschlagen (2 Siege, 3 Unentschieden). Lustenau zeigte ebenfalls Stärke (3 Siege, 1 Unentschieden), erlitt aber kürzlich einen Dämpfer.