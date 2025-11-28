-
ADMIRAL Hüttengaudi: Marco Schabauer erzielt das Tor der 14. RundeHüttengaudi
-
Über 4.000 Zuschauer beim Duell der Austrias I #Zwarakonferenz (EP129)Zwarakonferenz
-
David Peham: Der gnadenloseste Stürmer in #LigaZwa?Zwarakonferenz
-
Highlights: Stendera-Traumtor bei wichtigem SKN-SiegFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
SKN St. Pölten - Kapfenberger SVFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Violets zwingen SW Bregenz in die KnieFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Young Violets Wien - Schwarz Weiss BregenzFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Wels lässt Sturm II keine ChanceFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Sturm Graz II - FC Hertha WelsFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Klagenfurt stolpert über Peham-DoppelpackFußball - ADMIRAL 2. Liga
Heute 20:30 Uhr
NEWS
2. Liga heute LIVE: FAC - Admira Wacker
Spitzenspiel in LigaZwa: Der FAC trifft in Runde 15 auf die Südstädter. LIVE-Stream:
Die Südstädter gastieren in Runde 15 der ADMIRAL 2. Liga zum Spitzenspiel beim FAC (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die Floridsdorfer belegen den fünften Rang und haben mit 24 Punkten nur vier Rückstand auf den Tabellenersten SKN St. Pölten.
Zuletzt siegten die Wiener 2:1 daheim gegen die Young Violets. Damit feierte der FAC den vierten Sieg im fünften Spiel.
So auch die Admira, die mit einem 4:0-Kantersieg gegen den FC Liefering auch den vierten vollen Erfolg in Serie einfuhr.
Die Südstädter sind Zweiter hinter dem SKN und haben einen Punkt Rückstand. Somit könnte man die Tabellenführung theoretisch übernehmen.