2. Liga heute LIVE: FAC - Admira Wacker

Die Südstädter gastieren in Runde 15 der ADMIRAL 2. Liga zum Spitzenspiel beim FAC (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Floridsdorfer belegen den fünften Rang und haben mit 24 Punkten nur vier Rückstand auf den Tabellenersten SKN St. Pölten.

Zuletzt siegten die Wiener 2:1 daheim gegen die Young Violets. Damit feierte der FAC den vierten Sieg im fünften Spiel.

So auch die Admira, die mit einem 4:0-Kantersieg gegen den FC Liefering auch den vierten vollen Erfolg in Serie einfuhr.

Die Südstädter sind Zweiter hinter dem SKN und haben einen Punkt Rückstand. Somit könnte man die Tabellenführung theoretisch übernehmen.