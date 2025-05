Die SV Kapfenberg und Schwarz-Weiß Bregenz liefern sich zum Abschluss der Saison der ADMIRAL 2. Liga einen spektakulären Schlagabtausch. Am Ende siegen die "Falken" 5:3.

Die Partie beginnt mit Gelegenheiten auf beiden Seiten, für Schwarz-Weiß vergeben unter anderem Rossi und Vucenovic gute Gelegenheiten.

Das erste Tor fällt aber auf der anderen Seite: Hofleitner verwertet einen Stanglpass von Haxha zum 1:0 (28.). Zehn Minuten später revanchiert sich Hofleitner und legt Haxha den zweiten KSV-Treffer auf (38.).

Bregenz steckt aber nicht auf und schlägt noch vor der Pause in Person von Vucenovic mit dem 1:2 zurück (45.+1).

Vier Tore in elf Minuten

Zu Beginn der zweiten Hälfte dann der Ausgleich: Dirnberger drückt den Ball nach Tartarotti-Vorarbeit über die Linie - 2:2 (55.).

Dabei bleibt es aber nicht. Römling bringt Kapfenberg fast im Gegenzug wieder mit 3:2 in Führung (56.). Nur vier Minuten später netzt dann Ergin auf der Gegenseite zum erneuten Ausgleich - 3:3 (60.).

Am Ende setzen sich dann doch die "Falken" durch und wieder hat Hofleitner seine Beine im Spiel. Seine Hereingabe wird von Dirnberger über die eigene Linie gedrückt - 4:3 (66.).

Bregenz ist zwar knapp dran am neuerlichen Ausgleich, Vucenovic setzt die beste Möglichkeit jedoch knapp am Kasten vorbei. In der Nachspielzeit macht dann Maier mit dem 5:3 den Deckel drauf.

Kapfenberg wahrt damit die Chance, die Saison auf Platz drei zu beenden, könnte jedoch noch am Sonntag vom SKN St. Pölten überholt werden. SW Bregenz beendet die Spielzeit hingegen mit neun Niederlagen am Stück im Tabellenmittelfeld.

