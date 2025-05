David Heindl von der Kapfenberger SV könnte im kommenden Sommer den Schritt ins Ausland wagen.

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, soll der 20-Jährige vor einem Wechsel zur Zweitvertretung des deutschen Topklubs FC Bayern München stehen. Der Deal soll bereits in trockenen Tüchern sein und in Kürze offiziell verkündet werden. Für den österreichischen U21-Teamspieler wird eine Ablösesumme fällig, besitzt der Innenverteidiger in der Steiermark doch einen Vertrag bis 2027.

Heindl soll schon seit mehreren Monaten von den Bayern beobachtet worden, durch die gute Entwicklung unter KSV-Trainer Ismail Atalan im Fokus der Münchener geblieben sein. In dieser Saison kommt der Abwehrspieler für die "Falken" in der ADMIRAL 2. Liga auf 24 Einsätze, in denen er fünf Treffer und einen Assist beisteuerte.

Mit einem Wechsel an die Säbener Straße würde Heindl die KSV erstmals in seiner Profikarriere verlassen - seit der U12 hat er die Nachwuchsabteilung der Steirer durchlaufen.

Für das österreichische U21-Team gab er im März 2024 gegen Dänemark sein Debüt. Rund ein Jahr später machte er ein weiteres Spiel gegen die Schweiz.

