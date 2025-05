Absteiger Horn verabschiedet sich am Sonntagnachmittag in der 30. Runde der ADMIRAL 2. Liga mit einem 3:1-Erfolg beim Tabellen-Zweiten Admira aus der Zweitklassigkeit.

Dabei gehen die Gastgeber schon in der vierten Minute in Führung. Nach einem weiten Einwurf bringt die Horn-Abwehr den Ball nicht weg, Azubuike Young trifft aus einem Getümmel heraus zum 1:0 für die Admira.

Doch Horn bleibt dran und belohnt sich in Minute 25 mit dem Ausgleich. Abdijanovic mit dem Stanglpass von links, Lukas Malicszek will vor Raymond Owusu retten und befördert dabei den Ball aus kurzer Distanz ins eigene Tor.

Konter bringt Entscheidung

Kurz vor der Pause gelingt den Gästen die komplette Wende: Admira-Goalie Siebenhandl kann einen Stanglpass nicht unter unter Kontrolle bringen, Owusu staubt am Fünfer unbedrängt zum 2:1 ab (41.).

Die Admira bemüht sich in Folge um den Ausgleich, doch so richtig kommt das Werkl der Silberberger-Elf nichts ins laufen. Die Horner lauern auf Konter und in Minute 70 geht dieses Rezept auch auf. Fischerauer bekommt einen weiten Pass in die Spitze und bleibt alleine vor Siebenhandl eiskalt.

Die Südstädter sind bereits sicher Zweiter und werden die Saison als Vize-Meister beenden, nachdem man gefühlt ewig auf Aufstiegskurs war.

In den letzten Wochen scheint der Silberberger-Elf die Luft ausgegangen zu sein. Die SV Ried erkannte sein Chance und nützte diese. Im Tal der Tränen heißt es für die Niederösterreicher jetzt Kopf aufrichten. Zuletzt verlor die Admira 0:1 gegen Liefering.

Die Horner sind am anderen Ende der Tabelle und neben Lafnitz als Vorletzter sicher abgestiegen. Die Hypothek vom Herbst war schlussendlich einfach zu groß.

Gegen die SV Kapfenberg siegten die Waldviertler in der letzten Runde immerhin daheim 3:1.

