Frankreich bekommt es am Montag (ab 23:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) im zweiten Gruppenspiel bei der FIFA WM 2026 mit dem Irak zu tun.

Der Vize-Weltmeister von 2022 startete mit einem 3:1-Sieg gegen den Senegal in das Turnier und möchte nun nachlegen. Gegen den Irak ist die "Equipe Tricolore" haushoher Favorit.

Irak hielt in Spiel eins gegen Norwegen lange Zeit gut mit, musste sich letztlich aber doch deutlich mit 1:4 geschlagen geben. Gegen Frankreich kann der Irak eigentlich nur überraschen.

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