NEWS

Zukunft offen? Großes Buhlen im Ausland um Austria-Salzburg-Profi

Der Offensivakteur konnte bei den Violetten im Herbst glänzen. Nun visieren einige ausländische Vereine einen Transfer an.

Zukunft offen? Großes Buhlen im Ausland um Austria-Salzburg-Profi Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Verliert Austria Salzburg einen wichtigen Offensivspieler?

Denizcan Cosgun brilliert in der laufenden Saison mit starken Leistungen in der ADMIRAL 2. Liga. Der Salzburger überzeugte in der Herbstsaison mit fünf Treffern und vier Torvorlagen.

Nun visieren einige internationale Vereine einen Wechsel an.

Ausländische Erstligisten zeigen Interesse am Offensivakteur

Denn beim abschließenden Ligaspiel gegen die Vienna haben slowenische Scouts den 23-Jährigen genauer unter die Lupe genommen. Wie die Salzburger Nachrichten berichten, bemüht sich offenbar Olimpija Ljubljana um einen Transfer.

Allerdings bekundeten auch der schottische Erstligist FC Aberdeen und der tschechische Erstligist Pardubice ihr Interesse. Nebenbei buhlt offenbar der deutsche Drittligist Energie Cottbus ebenfalls um den Salzburger.

Auch türkische Vereine sollen sich um einen Transfer von Cosgun bemühen.

Ausstiegsklausel könnte einen Wechsel im Winter ermöglichen

Der Kontrakt des 23-Jährigen läuft noch bis Sommer 2026. Ein Wechsel im Winter ist allerdings nicht ausgeschlossen.

Es besteht nämlich offenbar eine Ausstiegsklausel, die es ihm ermöglichen soll, bei einem Angebot im mittleren fünfstelligen Bereich die Violetten verlassen zu dürfen.

Mehr zum Thema

Gregoritsch-Leihe nach Basel geplatzt - zurück nach Deutschland?

Gregoritsch-Leihe nach Basel geplatzt - zurück nach Deutschland?

International
10
Ilzers TSG vor Leihe von BVB-Talent

Ilzers TSG vor Leihe von BVB-Talent

Deutsche Bundesliga
3
Acht Millionen für Nwaiwu? WAC wartet ab

Acht Millionen für Nwaiwu? WAC wartet ab

Bundesliga
18
Wie Rapid Antistes Kaufpflicht umgehen könnte

Wie Rapid Antistes Kaufpflicht umgehen könnte

Bundesliga
53
Nun auch in Klagenfurt: Drei Spieler lösen Verträge auf

Nun auch in Klagenfurt: Drei Spieler lösen Verträge auf

2. Liga
65
Kleines Fußballmärchen: Saint Gilloise holt Viertliga-Stürmer

Kleines Fußballmärchen: Saint Gilloise holt Viertliga-Stürmer

International
4
Garcia-Triplepack! Real Madrid deklassiert Betis Sevilla

Garcia-Triplepack! Real Madrid deklassiert Betis Sevilla

La Liga
Kommentare

Kommentare

2. Liga Fußball Denizcan Cosgun Transfermarkt Gerüchteküche SV Austria Salzburg Olimpija Ljubljana Energie Cottbus