Zukunft offen? Großes Buhlen im Ausland um Austria-Salzburg-Profi

Verliert Austria Salzburg einen wichtigen Offensivspieler?

Denizcan Cosgun brilliert in der laufenden Saison mit starken Leistungen in der ADMIRAL 2. Liga. Der Salzburger überzeugte in der Herbstsaison mit fünf Treffern und vier Torvorlagen.

Nun visieren einige internationale Vereine einen Wechsel an.

Ausländische Erstligisten zeigen Interesse am Offensivakteur

Denn beim abschließenden Ligaspiel gegen die Vienna haben slowenische Scouts den 23-Jährigen genauer unter die Lupe genommen. Wie die Salzburger Nachrichten berichten, bemüht sich offenbar Olimpija Ljubljana um einen Transfer.

Allerdings bekundeten auch der schottische Erstligist FC Aberdeen und der tschechische Erstligist Pardubice ihr Interesse. Nebenbei buhlt offenbar der deutsche Drittligist Energie Cottbus ebenfalls um den Salzburger.

Auch türkische Vereine sollen sich um einen Transfer von Cosgun bemühen.

Ausstiegsklausel könnte einen Wechsel im Winter ermöglichen

Der Kontrakt des 23-Jährigen läuft noch bis Sommer 2026. Ein Wechsel im Winter ist allerdings nicht ausgeschlossen.

Es besteht nämlich offenbar eine Ausstiegsklausel, die es ihm ermöglichen soll, bei einem Angebot im mittleren fünfstelligen Bereich die Violetten verlassen zu dürfen.