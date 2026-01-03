Wie Rapid Antistes Kaufpflicht umgehen könnte

Mit Cheftrainer Johannes Hoff Thorup hat Rapid noch vor Öffnung des Winter-Transferfensters den wichtigsten Winter-Neuzugang bekanntgegeben.

Dennoch stehen dem SK Rapid in den kommenden Wochen noch einige wichtige Personal-Entscheidungen bevor.

Unter anderem muss Geschäftsführer Sport Markus Katzer bei Stürmer Janis Antiste Klarheit schaffen. Der Franzose ist derzeit von US Sassuolo ausgeliehen. Bei einer gewissen Anzahl an Pflichtspieleinsätzen würde eine Kaufpflicht von über drei Millionen Euro greifen.

Allerdings konnte der 23-Jährige die Erwartungen, die man in ihn setzte bislang bei weitem nicht erfüllen (3 Tore in 29 Spielen).

Zwei Optionen

Laut "Kurier" sei sowohl eine Auflösung seines Leihvertrags wie auch eine Streichung seiner Kaufpflicht möglich. Sollte Trainer Hoff Thorup weiter mit Antiste planen, dann könnte der Franzose als normaler Leihstürmer in Hütteldorf bleiben.

Zudem könnte es laut "Kurier" zu einer verfrühten Rückkehr von Moritz Oswald kommen. Der 23-Jährige ist derzeit an den SCR Altach ausgeliehen. Wie es mit ihm weitergeht, wird wohl auch vom neuen Trainer in Altach abhängen.