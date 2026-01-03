NEWS

Wie Rapid Antistes Kaufpflicht umgehen könnte

Man wird in Hütteldorf wohl versuchen, die Kaufpflicht bei Janis Antiste zu umgehen. Es gibt zwei Optionen.

Wie Rapid Antistes Kaufpflicht umgehen könnte Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit Cheftrainer Johannes Hoff Thorup hat Rapid noch vor Öffnung des Winter-Transferfensters den wichtigsten Winter-Neuzugang bekanntgegeben.

Dennoch stehen dem SK Rapid in den kommenden Wochen noch einige wichtige Personal-Entscheidungen bevor.

Unter anderem muss Geschäftsführer Sport Markus Katzer bei Stürmer Janis Antiste Klarheit schaffen. Der Franzose ist derzeit von US Sassuolo ausgeliehen. Bei einer gewissen Anzahl an Pflichtspieleinsätzen würde eine Kaufpflicht von über drei Millionen Euro greifen.

Allerdings konnte der 23-Jährige die Erwartungen, die man in ihn setzte bislang bei weitem nicht erfüllen (3 Tore in 29 Spielen).

Zwei Optionen

Laut "Kurier" sei sowohl eine Auflösung seines Leihvertrags wie auch eine Streichung seiner Kaufpflicht möglich. Sollte Trainer Hoff Thorup weiter mit Antiste planen, dann könnte der Franzose als normaler Leihstürmer in Hütteldorf bleiben.

Zudem könnte es laut "Kurier" zu einer verfrühten Rückkehr von Moritz Oswald kommen. Der 23-Jährige ist derzeit an den SCR Altach ausgeliehen. Wie es mit ihm weitergeht, wird wohl auch vom neuen Trainer in Altach abhängen.

Die Rekord-Abgänge des SK Rapid

Platz 30: Marcus Pürk
Platz 29: Andreas Herzog

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Acht Millionen für Nwaiwu? WAC wartet ab

Acht Millionen für Nwaiwu? WAC wartet ab

Bundesliga
Bundesliga: Transferliste Winter 2025/26

Bundesliga: Transferliste Winter 2025/26

Bundesliga
Neuer Torhüter: Schnappt sich der GAK einen ÖFB-Legionär?

Neuer Torhüter: Schnappt sich der GAK einen ÖFB-Legionär?

Bundesliga
5
Salzburg-Rekordmann soll Verein wechseln

Salzburg-Rekordmann soll Verein wechseln

Bundesliga
22
Millionenregen! Die Hintergründe zu Ndukwes Transfer

Millionenregen! Die Hintergründe zu Ndukwes Transfer

Fußball
257
Offiziell: Sabitzer-Konkurrent kehrt in die Premier League zurück

Offiziell: Sabitzer-Konkurrent kehrt in die Premier League zurück

Premier League
Sturm-Coach Ingolitsch lobt "gute Energie" bei Trainingsauftakt

Sturm-Coach Ingolitsch lobt "gute Energie" bei Trainingsauftakt

Bundesliga
18
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Janis Antiste SK Rapid Wien Transfermarkt Gerüchteküche Sassuolo Calcio