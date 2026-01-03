Acht Millionen für Nwaiwu? WAC wartet ab

Chibuike Nwaiwu avanciert wohl bald zu einem weiteren Millionenabgang des WAC.

Der 22-Jährige wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, mehrere internationale Topklubs - darunter Olympique Marseille und Paris Saint-Germain - sollen am talentierten Mittelfeldspieler interessiert sein.

Würde Rekordverkauf werden

Wie die "Krone" berichtet, soll auch ein erstes Angebot in Millionenhöhe für Nwaiwu auf dem Tisch liegen: Der türkische Tabellendritte Trabzonspor soll ein Angebot über acht Millionen Euro plus Bonuszahlungen abgegeben haben.

Ob dies für einen Transfer reicht, ist aber fraglich. Wie WAC-Klubmanager Markus Perchthaler betont, könnte die Summe noch von einem anderen Klub überboten werden. Fest steht: Verlässt er die Kärntner, würde er zum neuen Rekordabgang des Klubs avancieren.

"Das Interesse von Trabzonspor ist groß, aber aktuell sind wir noch nicht in der heißen Verhandlungsphase. Es gibt viele Klubs, die sich mit Nwaiwu beschäftigen", so Perchthaler gegenüber der "Krone".

Am Dienstag im Training erwartet

Am kommenden Dienstag wird Nwaiwu im ersten Mannschaftstraining nach der Winterpause erwartet. "Stand jetzt wird er beim Trainingsstart am Dienstag ganz normal Teil der Mannschaft sein", so Perchthaler weiter.

In dieser Saison kommt Nwaiwu wettbewerbsübergreifend auf 16 Einsätze für den WAC, in denen ihm ein Treffer gelang. Er spielt seit Sommer 2024 im Lavanttal, wechselte damals aus seinem Heimatland Nigeria nach Kärnten.