Nun auch in Klagenfurt: Drei Spieler lösen Verträge auf

Während nach dem Stripfing-Aus die Lösung für den Nachwuchs feststeht (Alle Infos >>>), wiederholt sich in dieser Saison die Geschichte in der ADMIRAL 2. Liga einmal mehr.

Bereits zum zweiten Mal in dieser Spielzeit lösen Spieler ihr Verträge bei ihren Klubs auf. Nun ist es bei Austria Klagenfurt so weit. Wie die "Krone" berichtet, haben drei Akteure ihre Arbeitspapiere mithilfe der Fußballer-Gewerkschaft aufgelöst. So sollen das doppelte Gehalt sowie sämtliche Prämien aus dem Herbst nicht ausbezahlt worden sein.

Trainer Landerl fürchtet "Domino-Effekt"

Bei den Spielern handelt es sich um Marcel Krnjic, Marco Gantschnig sowie Michael Lang. "Es ist wirklich schade. Aber sie hatten genug Zeit, um zu zahlen - leider ist nichts gekommen", wird Krnjic zitiert.

Lang ist dem 23-Jährigen nun ebenso gefolgt wie Abwehrchef Gantschnig, der nun vor einem Wechsel zu Ligakonkurrent Vienna stehen soll.

Trainer Rolf Landerl befürchtet, dass dies einen "Domino-Effekt auslöst. Wir haben jetzt drei Leistungsträger verloren." Laut Fußballer-Gewerkschaft könnte ein vierter Abgang in Bälde folgen.