Weiteres Transferfenster? Das sagt die Bundesliga

Gibt es im Falle eines rechtskräftigen Konkurses von Zweitligist Austria Klagenfurt ein weiteres Transferfenster?

Dieses Szenario brachte jedenfalls ein Bericht der "Krone" auf - alle Informationen findest du HIER >>>

Die Bundesliga stellt jetzt aber klar: Sollten die Kärntner tatsächlich den Spielbetrieb aufgeben müssen, wird es kein weiteres, kurzes Transferfenster geben.

So müssten die betroffenen Spieler also bis zum Sommerfenster warten, um sich einem neuen Klub anschließen zu können.