Weiteres Transferfenster? Das sagt die Bundesliga

Gegen Zweitligist Austria Klagenfurt läuft ein Konkursverfahren. Ein Medienbericht brachte ein mögliches zweites Transferfenster ins Spiel.

Gibt es im Falle eines rechtskräftigen Konkurses von Zweitligist Austria Klagenfurt ein weiteres Transferfenster?

Dieses Szenario brachte jedenfalls ein Bericht der "Krone" auf

Die Bundesliga stellt jetzt aber klar: Sollten die Kärntner tatsächlich den Spielbetrieb aufgeben müssen, wird es kein weiteres, kurzes Transferfenster geben.

So müssten die betroffenen Spieler also bis zum Sommerfenster warten, um sich einem neuen Klub anschließen zu können.

