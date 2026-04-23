SK Rapid Wien TSV Hartberg
Endstand
0:2
0:1 , 0:1
  Jürgen Heil
  Elias Havel
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Schwache Ausbeute! Rapid trifft einfach nicht vom Punkt

Bendeguz Bolla verschießt gegen Hartberg einen Elfmeter - es ist bereits der vierte Fehlschuss vom Punkt in dieser Saison.

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Rapid hat ein Elfmeterproblem.

Bei der 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Hartberg in der 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga verschießt Bendeguz Bolla beim Stand von 0:0 in der 22. Minute einen Elfmeter.

Zum Spielbericht >>>

Es ist bereits der vierte Fehlschuss Rapids vom Punkt in dieser Saison: Bolla hat genau einen Monat zuvor beim 4:2-Sieg über den LASK getroffen, ansonsten zeigte sich nur Claudy Mbuyi im Herbst bei der 1:3-Niederlage im Wiener Derby zielsicher.

Dem gegenüber stehen die verschossenen Strafstöße von Ercan Kara in der dritten Runde beim 0:0 gegen Altach, Matthias Seidl in Runde neun beim 1:2 in Salzburg, Mbuyi zwei Wochen darauf beim 0:2 zu Hause gegen den LASK und nun Bolla.

Rapid nur mit 33,3 Prozent Trefferquote vom Punkt

Mit 33,3 Prozent Trefferquote liegen die Hütteldorfer mit Respektabstand zum Rest der Liga abgeschlagen am letzten Platz im Ranking. Die WSG Tirol (Valentino Müller), der GAK (Daniel Maderner), der SCR Altach (Marlon Mustapha), der LASK (Sasa Kalajdzic), Red Bull Salzburg (Petar Ratkov) und Sturm Graz (Otar Kiteishvili) haben jeweils nur einen Elfmeter vergeben.

Besser gelaufen ist es für Rapid im Europacup: Da hat Kapitän Seidl beim 2:0-Auswärtssieg in der Qualifikation zur UEFA Conference League gegen den FK Decic Tuzi getroffen. Zudem sind Kara, Mbuyi, Andrija Radulovic, Serge-Philippe Raux-Yao und Bolla beim Elfmeterschießen gegen Dundee United makellos geblieben.

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball TSV Hartberg SK Rapid Wien Matthias Seidl Ercan Kara Bendegúz Bolla Claudy Mbuyi