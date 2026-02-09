NEWS

Bei Klagenfurt-Konkurs: Gibt es ein weiteres Transferfenster?

Sollte der Konkurs von Austria Klagenfurt rechtskräftig werden, könnte das laut eines Medienberichts Auswirkungen auf den Transfermarkt haben.

Bei Klagenfurt-Konkurs: Gibt es ein weiteres Transferfenster?
Textquelle: © LAOLA1
Öffnet das Transferfenster noch einmal?

Dieses Szenario wirft zumindest ein Bericht der "Kronen Zeitung" auf. Grund dafür könnte der Fall sein, dass der Konkurs von Austria Klagenfurt (die Kärntner hatten Rekurs angekündigt) rechtskräftig werden würde.

Bundesliga soll aufgeschlossen sein

Eröffnet wurde das Konkursverfahren am 6. Februar - und damit am "Deadline Day" in Österreich, dem letzten Tag, an dem das Winter-Transferfenster geöffnet war. Wie VdF-Gewerkschafter Gernot Baumgartner in der "Krone" sagt, habe er deshalb den Austausch mit den Verantwortlichen der Bundesliga gesucht.

Sollte der Konkurs rechtskräftig werden, fordert er das erneute Öffnen des Transferfensters, um den Klagenfurter Spielern die Möglichkeit zu geben, sich neue Klubs zu suchen.

"Die Bundesliga hat positive Signale gegeben – sie denkt darüber nach, ob man Wechsel für eine kurze Zeit ermöglicht", wird Baumgartner zitiert.

