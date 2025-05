Der First Vienna FC gibt seinen ersten Transfer für die kommende Saison bekannt.

Die Döblinger verpflichten Amir Abdijanovic von Zweitliga-Absteiger SV Horn. Der 24-jährige Angreifer unterschreibt auf der Hohen Warte einen Vertrag bis Sommer 2027.

Der 24-Jährige stand in den vergangenen eineinhalb Spielzeiten für Horn am Platz, zuvor war er beim SCR Altach unter Vertrag und spielte auch auf Leihbasis für den FC Dornbirn. Insgesamt kommt Abdijanovic auf 36 Bundesliga-Spiele (ein Tor, ein Assist) und 44 Einsätze in der 2. Liga (15 Tore, neun Assists).

Ausgebildet wurde Abdijanovic in der AKA Vorarlberg sowie im Nachwuchs des VfL Wolfsburg. Er spielte auch 31 Partien für diverse ÖFB-Nachwuchsnationalteams.

"Macht uns variabler und gefährlicher"

Sportdirektor Andreas Ivanschitz sagt: "Amir ist ein technisch versierter und intelligenter Spieler mit einem starken Zug zum Tor. Er bringt nicht nur Erfahrung aus der Bundesliga mit, sondern auch ein gutes Gespür für Räume und Abschlussstärke. Wir sind überzeugt, dass er unser Offensivspiel variabler und gefährlicher machen wird."

Abdijanovic wird wie folgt zitiert: "Ich freue mich riesig, nun Teil dieses traditionsreichen Klubs zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv, und ich spüre das Vertrauen. Ich möchte mit guten Leistungen dazu beitragen, dass wir gemeinsam unsere sportlichen Ziele erreichen. Die Atmosphäre auf der Hohen Warte ist besonders, ich kann es kaum erwarten, im Vienna-Trikot aufzulaufen."