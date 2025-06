Zum Lokalrivalen! Bregenz-Stürmer wechselt innerhalb LigaZwa

Der SC Austria Lustenau holt einen neuen Angreifer - und das ausgerechnet vom Lokalrivalen!

Mario Vucenovic verlässt Schwarz-Weiß Bregenz und wechselt an den Rhein. Der 25-Jährige unterschreibt bei den Grün-Weißen pünktlich zum Trainingsstart einen Einjahresvertrag.

Der Mittelstürmer hatte in der vergangenen Saison in 27 Partien sieben Tore erzielt, nachdem er in der Landeshauptstadt Vorarlbergs nach einem missglückten halbjährigen Intermezzo beim SV Lafnitz angeheuert hatte.

Vucenovic schätzt Lustenauer Umfeld und Fans

Der in der Nachwuchsabteilung des SKN St. Pölten ausgebildete Vucenovic freut sich auf die kommende Aufgabe:

"Ich freue mich sehr mit der Austria einen Verein mit großen Zielen und Ambitionen gefunden zu haben, mit denen ich mich komplett identifizieren kann. Der Klub und die Fans haben mir schon beim Derby gezeigt was da an unglaublicher Lautstärke und Unterstützung von der Tribüne kommt und hat mich noch mehr für die neuen Aufgaben brennen lassen. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit."

Auch Sportchef Dieter Alge gibt sich zufrieden: "Wir waren schon seit längerer Zeit mit Mario in Kontakt und haben ihn insbesondere in der Rückrunde sehr intensiv verfolgt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir den Transfer nun realisieren konnten. Er ist mit seinen 25 Jahren in einem spannenden Alter und hat in der 2. Liga bereits bewiesen, was er kann. Mario hat noch viel Entwicklungspotential und bringt mit seiner Schnelligkeit sowie aggressiven Spielweise neue Impulse in unsere Offensive."

