First Vienna verliert Abwehr-Mann an SKN St. Pölten

Der First Vienna FC 1894 verliert Innenverteidiger Niklas Szerencsi (26) an Ligakonkurrent SKN St. Pölten.

Der Abwehr-Mann bringt Bundesliga-Erfahrung (19 Spiele für Klagenfurt) mit in die NV Arena. "Groß, schnell … ein echtes Bollwerk", lautet die kurze Vorstellung des neuen Manns von Sportdirektor Christoph Freitag auf der SKN-Homepage.

Der Neuzugang selbst meint: "Die Gespräche haben mich überzeugt – hier ist einiges möglich. Für mich, aber vor allem für die Mannschaft und den Verein. Ich möchte mithelfen, die Ziele zu erreichen."