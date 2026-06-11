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First Vienna verliert Abwehr-Mann an SKN St. Pölten
Von der Bundeshauptstadt aus geht es nach Niederösterreich, dort wird er als "echtes Bollwerk" vorgestellt.
Der First Vienna FC 1894 verliert Innenverteidiger Niklas Szerencsi (26) an Ligakonkurrent SKN St. Pölten.
Der Abwehr-Mann bringt Bundesliga-Erfahrung (19 Spiele für Klagenfurt) mit in die NV Arena. "Groß, schnell … ein echtes Bollwerk", lautet die kurze Vorstellung des neuen Manns von Sportdirektor Christoph Freitag auf der SKN-Homepage.
Der Neuzugang selbst meint: "Die Gespräche haben mich überzeugt – hier ist einiges möglich. Für mich, aber vor allem für die Mannschaft und den Verein. Ich möchte mithelfen, die Ziele zu erreichen."