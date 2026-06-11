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First Vienna verliert Abwehr-Mann an SKN St. Pölten

Von der Bundeshauptstadt aus geht es nach Niederösterreich, dort wird er als "echtes Bollwerk" vorgestellt.

First Vienna verliert Abwehr-Mann an SKN St. Pölten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der First Vienna FC 1894 verliert Innenverteidiger Niklas Szerencsi (26) an Ligakonkurrent SKN St. Pölten.

Der Abwehr-Mann bringt Bundesliga-Erfahrung (19 Spiele für Klagenfurt) mit in die NV Arena. "Groß, schnell … ein echtes Bollwerk", lautet die kurze Vorstellung des neuen Manns von Sportdirektor Christoph Freitag auf der SKN-Homepage.

Der Neuzugang selbst meint: "Die Gespräche haben mich überzeugt – hier ist einiges möglich. Für mich, aber vor allem für die Mannschaft und den Verein. Ich möchte mithelfen, die Ziele zu erreichen."

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